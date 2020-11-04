八斗子漁港工作船沉沒漏油 海巡即時攔油吸汙
一艘停泊在基隆市八斗子漁港的工作船，昨天疑船體破損進水沉沒，海巡人員到場立即拉設攔油索並投放吸油棉，幸汙染沒有擴大，船主今天抽出船內積水，並僱用吊車將工作船吊起。
海巡署第二岸巡隊今天表示，八斗子安檢所人員昨天上午7時許執行港區巡邏時，發現一艘停泊在港區的工作船沉入海中，隨即通報基隆市政府環境保護局及產業發展處農漁管理科到場協處。
第二岸巡隊指出，海巡人員發現有些許油汙浮出水面，隨即拉設攔油索並投放吸油棉，經市府環保局及產發處農漁管理科人員到場初步檢視後，幸因及時處置汙染範圍沒有擴大，船主今天將工作船內積水抽出，並僱用吊車將工作船吊出水面停泊在碼頭，等待進一步處理。
第二岸巡隊副隊長杜勝理呼籲，若於海上或岸際發現海洋汙染事件，請立即撥打海巡服務專線118，海巡署會立即派員前往應處。
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