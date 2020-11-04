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山老鼠盜牛樟芝 分級包裝背下山難逃法眼

中央社 / 台東縣4日電

台東林管處關山工作站發現轄內國有林班地最近有不明人士出入，經部署監控山區道路查獲山老鼠盜取森林副產物野生牛樟芝，甚至分級包裝。全案依違反森林法及竊盜罪嫌送辦。

林務局台東林區管理處關山工作站人員指出，2個月前接獲線報後，運用監控科技埋伏山區。昨天下午監控訊息通報，發現山區有一名陌生男子臉孔，從畫面觀察身上背包肩帶緊繃下沉，推斷背包內有重物，立即聯繫台東縣警察局關山分局。

當男子準備搭上接應車輛時，埋伏員警上前盤查，打開後車廂赫然發現數10袋已分級包裝的牛樟芝。由於人贓俱獲，男子坦承竊取自國有林班地。

警方隨後取出犯罪工具一批、已分級包裝好準備下山販售的野生牛樟芝11包。贓物經關山工作站查緝人員鑑定牛樟芝2.43公斤，市價近新台幣20萬元。

關山警分局表示，由於天色昏暗，山路崎嶇陡峭，深怕貿然帶犯嫌至現場指認恐生危險，今天清晨帶犯嫌前往國有林地確認盜採地點無誤，全案訊後依違反森林法及竊盜等罪嫌移送台東地檢署偵辦。

台東 竊盜

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