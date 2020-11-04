砂石場業者非法棄置廢棄物 2嫌收押

新竹縣橫山鄉周姓、王姓、梁姓3名男子合法經營砂石場，卻涉非法棄置廢棄物賺處理費。檢方今天表示，周男、王男涉嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押獲准，梁男10萬元交保。

新竹地檢署去年11月間接獲民眾檢舉，新竹縣橫山鄉一處砂石場附近私有地及油羅溪行水區土地，遭棄置廢棄物，經檢方多次場勘，發現業者從事非法棄置廢棄物等情形，將周男、王男、梁男依違反廢棄物清理法送辦。

檢察官認為，周男、王男涉嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押獲准，而梁男則以新台幣10萬元交保。

檢方表示，周男等人以合法經營砂石場，私下收進各種廢棄物，賺取處理費，甚至利用砂石場貨車及重型機具，將各種廢棄物深埋，或棄置在私有地、國有地或油羅溪行水區的河川地上。

檢方前往非法棄置地點勘驗開挖，甚至發現有害的事業廢棄物「銅玻纖維污泥」，業者還將砂石廠污泥，非法棄置在油羅溪河川地，檢方指出，若污泥崩落後掉入油羅溪，形成黃泥進而污染水源，灌溉溝渠將受波及。

檢方表示，業者還收進各種廢塑膠混合物各類廢棄物，加以棄置或掩埋，違反廢棄物清理法，可謂「坐地狂收環保財，滿地瘡痍留子孫」。檢方對此破壞國土犯罪極為重視，對於任何企圖挑釁公權力的環保蟑螂集團，將深入偵辦。