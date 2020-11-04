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鋼索突然斷裂 桃園工人吊掛途中遭H型鋼材砸中慘死
桃園陳姓男子昨天在楊梅區1處工廠內吊運鋼材，卻因吊車不符規格，缺乏安全保護裝置，過程中鋼索突然斷裂，導致重達上百公斤的H型鋼材當場砸中他，陳重傷送醫搶救不治，警方獲報已報請檢方相驗，雇主是否涉及過失致死後續由檢方認定，桃園市勞檢處獲報今也赴現場了解。
警方調查，陳男（58歲）昨天下午4點多在楊梅區楊湖路的1家工廠操作吊車，當時正在吊掛H型鋼材因發生斷裂，導致上百公斤的鋼材掉落當場砸中他，陳重傷送醫搶救仍不治，警方今已向檢方報請相驗，確認事發原因，至於雇主有無涉及過失致死將由檢察官偵辦釐清。
桃園市勞動檢查處今也赴現場調查，發現陳男操作的貨車上疑似自行加裝吊掛設備，因缺乏過捲預防裝置，導致鋼索被過度拉扯時無法立即停下，懷疑是承載過重才導致斷裂，後續將視雇者有無涉及刑責再研議開罰。
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