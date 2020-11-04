八斗子漁港平台船沉沒 船主打撈才知船體破損進水

基隆八斗子漁港有一艘工作平台船沉沒，船主檢視船體有破損，研判進水導致意外，今天雇用吊車將平台船吊出水面，並抽出積水。海巡署在沉船區域布設欄油索及吸油棉，幸油汙不多且未擴散。

海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，八斗子安檢所人員昨天執行港區巡邏時，發現停泊在港內工作船沉入水中，原因不明。北基巡防區指揮部接獲第2岸巡隊回報，指揮八斗子、碧砂安檢所前往處理，並通報市府環保局及產業發展處協助處理。

海巡人員昨天在沉船現場發現些許油汙浮出水面，隨即拉設攔油索並投放吸油棉避免油汙範圍擴大。環保局及產發處農漁管理科人員到場查看，認為汙染午擴大疑慮，由工作船業者在今天將沉船吊出水面。