裸男躺宮廟嚇壞散步民眾 還驅趕警察送醫急救後身亡
桃園葉姓男子今清晨被發現全裸躺在平鎮區1處宮廟內，一早散步民眾驚覺他全身沒穿衣服，還不斷胡言亂語，嚇得打電話報案，警方到場後見葉仍有意識，卻突然臉色發白、呼吸急促，緊急送醫仍不治，因現場無打鬥痕跡，排除外力介入，已經報請檢察官相驗釐清死因。
警方初步調查，有民眾今天早上5點多到中庸路附近1處宮廟散步，驚覺石椅旁躺著1名男子，全身赤裸自言自語，身體還不停扭動，嚇得立刻打電話報案。
警方查出，葉男（54歲）居無定所多年，時常在該宮廟附近徘徊，今上午獲報到場時葉仍有意識，警方還詢問他為何不穿衣服，葉則說「我很熱啊」、「不要吵我，我要睡覺」，還叫警方「滾遠一點」。
但員警見他呼吸急促、臉色發白，說話顛三倒四，擔心他發生不測仍叫救護車將他送醫，未料葉男病況急轉直下，急救後仍不治，醫院發現他有糖尿病、敗血症等慢性病，警方在現場也未發現打鬥痕跡，排除外力介入，現已報請檢方相驗釐清死因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言