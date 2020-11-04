裸男躺宮廟嚇壞散步民眾 還驅趕警察送醫急救後身亡

桃園葉姓男子今清晨被發現全裸躺在平鎮區1處宮廟內，一早散步民眾驚覺他全身沒穿衣服，還不斷胡言亂語，嚇得打電話報案，警方到場後見葉仍有意識，卻突然臉色發白、呼吸急促，緊急送醫仍不治，因現場無打鬥痕跡，排除外力介入，已經報請檢察官相驗釐清死因。

警方初步調查，有民眾今天早上5點多到中庸路附近1處宮廟散步，驚覺石椅旁躺著1名男子，全身赤裸自言自語，身體還不停扭動，嚇得立刻打電話報案。

警方查出，葉男（54歲）居無定所多年，時常在該宮廟附近徘徊，今上午獲報到場時葉仍有意識，警方還詢問他為何不穿衣服，葉則說「我很熱啊」、「不要吵我，我要睡覺」，還叫警方「滾遠一點」。