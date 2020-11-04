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高雄餐酒館深夜遭潑黑漆 警依毀損罪嫌移送
高雄市三民區一間貨櫃餐酒館，上月28日凌晨2點多時，店內遭人潑黑色油漆，警方調查釐清後發現，黑漆是遭人從店家隔壁民宅的3樓潑下，警方隨即通知屋主陳姓男子到案釐清案情，但陳卻稱不知為何會有黑漆潑下，詢後依毀損罪嫌被函送。
據了解，上月28日下午3點多時，這間貨櫃餐酒館的負責人在開店時，發現店家遭人潑黑漆，隨即報警。
警方到場釐清時，發現黑漆是從隔壁同樣登記為餐酒館的酒吧3樓潑下，便通知隔壁店家的陳男（43歲）到案說明，但陳供稱當天店家已結束營業，他與員工都已離開店內，不知是何人潑灑黑漆。
由於陳男身為屋主，卻無法說出當時誰在屋內，警詢後被依毀損罪嫌函送。不過，這2間餐酒館過去就曾因顧客停車等問題，發生多次糾紛，讓警方調解數次。
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