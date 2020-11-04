給錢邀約台南女大生上旅館 中年男將被裁罰

53歲蘇姓男子深夜在台南市新營區以1萬元代價，隨機邀約女大學生上旅館，嚇得對方拔腿就跑，鬧上當地臉書社群。轄區新營警方將他約談到案，訊後依性騷擾防治法移請裁罰。

日前臉書（facebook）「我是新營人」社群有人貼文指出，新營南瀛綠都心公園10月下旬出現變態男，深夜對1名正在運動的女大學生出言給1萬元約去汽車旅館，嚇得對方拔腿就跑。男子騎機車離開時被目擊者拍下近照，貼文者呼籲新營人注意小心。

適值長榮大學外籍女學生遇害，台南市新營警分局不敢大意，2日將他約談到案。警方查出53歲蘇男是從高雄到台南工作；但蘇男警訊供稱並無惡意，只是無聊和開玩笑。

不過，蘇男還被爆出曾於10月在新營區騷擾正在等公車的3名女學生，嚇得女學生不敢妄動，也不敢回話，幸好公車抵達，女學生趕緊衝上車。

新營分局偵查隊今天表示，訊後將依性騷擾防治法移請台南市政府社會局裁罰，罰款1萬元至10萬元。也提醒民眾若有蘇男騷擾其他女性訊息也儘快向警方通報。