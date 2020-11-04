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臉書炫富把妹成肥羊 外籍男遇迷魂盜損失20萬
新北一名外籍男子透過臉書把妹，還自拍大筆鈔票炫富，結果成為迷魂盜的肥羊，今年9月在住處被台籍的翁姓女子迷昏洗劫，損失現金20萬元；新莊警方獲報循線追查，成功幫外籍男子追回大半現金，而翁女今天則被新北地檢署依強盜罪起訴。
起訴指出，翁女因為外籍男子曾在聊天時拍照炫富，所以知道對方身上有大筆現金。今年9月6日凌晨，她與被害男子約在對方新莊住處見面飲酒，不久便趁對方上廁所的機會，將含有安眠成分的精神安定劑摻入對方啤酒，見人昏睡即開始搜刮。
翁女從被害男子住處的置物箱取走20萬元現金後，旋即搭計程車逃逸，事後還將贓款藏在百貨公司的置物箱，但最後還是被新莊警方循線查獲；案發後，翁女自白犯行，供稱藥物是自己看病後取得，一時財迷心竅，才會犯案。
檢方認定翁女行為涉犯強盜罪，但考量她坦承犯行，也歸還了部分贓款17萬元，犯後態度良好，起訴後也建請法院酌量其刑。
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