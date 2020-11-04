聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／汽車衝入大排四輪朝天 車內無人600公尺外找到遺體
花蓮縣玉里警方下午接獲民眾報案，指三民堤防一處大排，有轎車四輪朝天翻覆。警方通知消防隊連手前往搶救，下午3時許以吊車將車子吊起，但駕駛不知去向，救難人員沿大排向下游搜尋，在距翻車地點約600公尺，找到一名葉姓男子遺體，確認和車主是同一人，身體沒有明顯外傷，將報請檢方相驗。
當地梁姓男子下午1時30分許路過事發地點秀姑巒溪三民堤防4k+240公尺處，看到深約2公尺的大排裡有兩個輪胎，驚覺不妙，跑到玉里警分局三民派出所報案。
警方立即通報消防隊一同趕往救援，發現是一輛銀色轎車翻覆在大排內，因現場水流頗急，且車子四輪朝天幾乎被水淹沒，無法確定車內是否有人被困，先請水利會工作站人員關閉閘門降低水位，並找來吊車，下午3時許將車輛吊起。
車輛被吊起後，右後方車窗及後擋風玻璃碎裂，但車內沒有人，救難人員不放棄，繼續沿著大排搜索，目前傳出在下游發現一名男性在大排中載浮載沉，撈起後，發現是當地一名50歲的葉姓男子，經查身分，確認就是車主。
警方表示，當地是防汛道路，道路算寬廣，為何會發生事故，目前還在調查中，遺體沒有明顯外傷，將報請檢方相驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言