影／汽車衝入大排四輪朝天 車內無人600公尺外找到遺體

花蓮縣玉里警方下午接獲民眾報案，指三民堤防一處大排，有轎車四輪朝天翻覆。警方通知消防隊連手前往搶救，下午3時許以吊車將車子吊起，但駕駛不知去向，救難人員沿大排向下游搜尋，在距翻車地點約600公尺，找到一名葉姓男子遺體，確認和車主是同一人，身體沒有明顯外傷，將報請檢方相驗。

當地梁姓男子下午1時30分許路過事發地點秀姑巒溪三民堤防4k+240公尺處，看到深約2公尺的大排裡有兩個輪胎，驚覺不妙，跑到玉里警分局三民派出所報案。

警方立即通報消防隊一同趕往救援，發現是一輛銀色轎車翻覆在大排內，因現場水流頗急，且車子四輪朝天幾乎被水淹沒，無法確定車內是否有人被困，先請水利會工作站人員關閉閘門降低水位，並找來吊車，下午3時許將車輛吊起。

車輛被吊起後，右後方車窗及後擋風玻璃碎裂，但車內沒有人，救難人員不放棄，繼續沿著大排搜索，目前傳出在下游發現一名男性在大排中載浮載沉，撈起後，發現是當地一名50歲的葉姓男子，經查身分，確認就是車主。