網路交友遭恐嚇 男子慌張攔警求救

高雄黃姓男子在網路上認識一名女性網友，對方誆稱家中有難需要幫忙，要求黃到超商買遊戲點數拍照傳送，黃感覺有異狀，便在路上攔下巡邏警詢問，經過警員苦口婆心勸解下，黃才發現遇上詐騙集團。

高雄市警察局三民二分局表示，昨天上午11點多時，鼎山派出所簡姓、徐姓警員巡邏經過大豐二路時，遇上黃（24歲），他神色慌張，看似遇上難題需要協助。

警方瞭解後得知，黃在網路上認識一名女性網友，對方稱家中出現狀況，需要黃到超商買遊戲點數後拍照上傳，才能與黃有進一步交往，黃拒絕後竟遭對方恐嚇，他不知如何是好。