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網路交友遭恐嚇 男子慌張攔警求救
高雄黃姓男子在網路上認識一名女性網友，對方誆稱家中有難需要幫忙，要求黃到超商買遊戲點數拍照傳送，黃感覺有異狀，便在路上攔下巡邏警詢問，經過警員苦口婆心勸解下，黃才發現遇上詐騙集團。
高雄市警察局三民二分局表示，昨天上午11點多時，鼎山派出所簡姓、徐姓警員巡邏經過大豐二路時，遇上黃（24歲），他神色慌張，看似遇上難題需要協助。
警方瞭解後得知，黃在網路上認識一名女性網友，對方稱家中出現狀況，需要黃到超商買遊戲點數後拍照上傳，才能與黃有進一步交往，黃拒絕後竟遭對方恐嚇，他不知如何是好。
黃鼓起勇氣、到住家附近派出所求助，恰好遇上鼎山所巡邏警員，他攔下警員詢問，警方聽完後，便知道他遇上詐團，隨即安撫黃的情緒，同時告知這是詐團慣用手法，才保住荷包。
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