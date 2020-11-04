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男子疑感情糾紛遭毆傷不治 宜警速逮5人法辦

中央社 / 宜蘭縣4日電

宜蘭一名44歲林姓男子疑似與郭姓女子發生感情糾紛後，昨天在一家旅社時突然遭5名男子毆打成傷，並在轉院途中死亡，警方隨即逮捕5名涉案者送辦。

宜蘭縣警察局宜蘭分局昨天上午接獲一家醫院報案指稱，一名中年男子身體不適，並於轉院途中死亡。

宜蘭分局今天指出，經調查，死者44歲林姓男子昨天凌晨3時在宜蘭市一家旅社時，突然遭楊姓等5名男子毆打成傷。警方根據死者友人轉述，死者疑與一名郭姓女子曾有感情糾紛，楊男等獲悉後才心生不滿，前往尋釁。

警方調查，尋釁過程中雙方發生肢體衝突，林男負傷步出旅社後自行就醫，在轉院過程中不治。

宜蘭分局表示，獲報後立即成立專案小組，迅速掌握犯嫌資料，並於案發24小時內陸續將楊姓等5名涉案男子查緝到案，全案依刑法傷害致死罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦；死者詳細死因尚待檢方相驗釐清。

警察

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