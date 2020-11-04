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高市義消小隊2人路過火場急滅火 勇救1家3口

中央社 / 高雄4日電

高雄市高桂義消救助分隊小隊長黃志雄及隊員林世豪10月27日下班路過聞到濃濃煙味，發現一棟大樓9樓陽台冒出濃煙，機警地導引救出1家3口，讓住戶感激不已；消防局長李清秀得知也留言按讚。

「高雄市高桂救助分隊」臉書粉絲專頁1日有一救災經歷貼文，不僅有住戶感謝，高雄市消防局長李清秀也留言「2位義消同仁警覺性高又訓練有素，真市民之福，辛苦你們了」。局長留言讓義消又驚又喜。

事件發生在10月27日晚上7時34分，高桂義消救助分隊小隊長黃志雄、隊員林世豪下班騎機車偕同要去用餐後到分隊協勤；途經康莊路聞到濃濃煙味，依經驗判斷直覺有異，立即停車查看並發現旁邊一棟大樓9樓陽台冒出大量濃煙，林世豪緊急撥打119通報。

當時，大樓住戶擔心屋內有人受困，黃、林兩人本能的到管理室協助廣播疏散住戶並上樓使用室內消防栓協助滅火，當下發現起火戶內還有1大人及2名小孩，於是趕緊引導將他們帶出屋外。隨後，消防人車趕抵現場布線滅火並將2受驚嚇小孩送醫觀察。

事後對於義消英勇機警的處置，住戶大表感謝並稱許消防員平日訓練有素、機警的應變及處理能力。

林世豪回憶當時狀況指出，下班準備吃完晚餐後到高桂分隊協勤，當時穿著制式救護服裝，可能因此才被誤認為警消人員。

他表示，發現火災時本能反應投入救災，到9樓後感受到火場熱度及濃煙，運用大樓室內消防栓布線以低姿勢靠近滅火並救出1家3口，他對於能發揮消防專業救人感到欣慰。

高桂分隊感謝義消無償義務工作，不少人是勤餘或假日協勤，還有人在半夜主動出勤，熱忱令人感動。

高雄市 黃志雄 消防員

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