影／準備打烊卻被闖進討錢 女店長抓起短棍獨自面對

「我就順手拿了牆壁上的棍子在手上，對！一切就是這麼順手。在我思考等他攻擊我時，我要不要打他的頭，他可能有看到我拿棍子，就放棄走了。」

新北市三重區重新路二段1家精品皮包店的女店長，昨天貼文到臉書「爆料公社二社」，聲稱前天晚間9時30分準備打烊，有1名陌生男子進入店內乞討未果，當時「真的很恐怖、很害怕」。女店長雖未報案，警方今天早上找到該名黃姓街友，依違反社維法函送簡易法庭裁處。

女店長貼文提醒女性朋友，自己1個人顧店，真的要多注意安全。她說當時即將下班，突然有陌生男子進來說要討錢吃飯，立刻聯想到，聽說前一陣子曾有人當街討錢失敗就攻擊1個阿嬤，她越想越害怕，一直往後退，便順手抓了牆上的棍子握在手上。

店長描述「牆壁上有很多棍子」，其實是店裡掛包包的展示短鐵桿。她形容當下腦中快速思考，如果發生狀況要如何保護自己，所以才能鎮定面對。

警方發現貼文之後，主動與女店長聯繫表達關心，並約定時間至派出所說明案情、完成報案程序。三重派出所所長徐子胤說，女店長指稱當時對方靠得很近，因此很緊張害怕，但是男子並無恐嚇言詞或動作，不打算提告。

今天早上11時許，員警便在三重區正義北路找到49歲黃姓男子，他戶籍在宜蘭縣羅東鎮，家裡只剩哥哥1名親人，但是彼此關係不好，因此他大約一個多月前流浪到三重，自稱找不到合適的工作，於是才會沿路乞討，四處輪流睡在不同公園。