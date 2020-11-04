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加工貴重贓木轉賣牟利 男藏贓物狡兔三窟仍遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

保安第七總隊警方今年初獲報，劉姓、廖姓男子於苗栗縣大肆收受國有貴重林木，加工轉賣牟利，警方經蒐證調查，上月底派出50名警力執行搜索，當場查獲劉等5嫌，查扣紅檜、牛樟、肖楠等木材，及貴重木材加工藝品，詢後依涉森林法、竊盜、贓物等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，50歲劉姓男子與70歲廖姓男子合夥，專門向盜伐林木的山老鼠收受來源不明的貴重木材（紅檜、台灣扁柏、牛樟木、肖楠木等），再加工販售、牟取暴利。

其中，劉男去年6月間起就屢遭警方查緝，仍持續犯案，甚至變本加厲經營木工廠，對贓木進行裁切加工。也因屢次與檢警鬥法，劉男作案手法狡猾、警覺性高，在警方查緝期間多次於偏僻郊區更換貴重木材放置處，選在附近有林木圍繞、出入口狹小的隱密處躲藏。

警方歷經8個多月長期跟監蒐證，10月29日凌晨見時機成熟，動員50名警力拂曉出擊，於桃園市、新竹縣、苗栗縣等6處可疑據點同步執行搜索，當場在苗栗三義郊區一處木工廠內查獲劉男、廖男及3名台籍員工，查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品，初判市值將近40萬元，警詢後依法送辦。

警方表示，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，保安第七總隊為打擊山老鼠集團盜伐林木，自今年8月10日已啟動「滅鼠專案」，積極與林務局合作打擊不法，民眾也應秉持守護山林的精神，共同保護珍貴的自然資源，若發現可疑人士應儘速向警方通報。

警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方查扣大量紅檜、牛樟木、肖楠木原木近2公噸，及加工完成的聚寶盆等藝品。記者李隆揆／翻攝
警方歷經8個多月長期跟監蒐證，10月29日凌晨見時機成熟，動員50名警力拂曉出擊。記者李隆揆／翻攝
警方歷經8個多月長期跟監蒐證，10月29日凌晨見時機成熟，動員50名警力拂曉出擊。記者李隆揆／翻攝

山老鼠 苗栗縣

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