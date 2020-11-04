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2嫌向山老鼠買贓木加工 保七警搜倉庫查扣2公噸

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

劉姓男子、廖姓男子涉嫌向山老鼠購買贓木，再加工雕刻成聚寶盆、彌勒佛以高價販售，保七總隊經8個月蒐證，發現兩嫌共有6處存放贓木的倉庫，日前兵分多路出擊，順利將兩嫌逮回，並查扣價值約40萬的贓木，詢後依森林法、竊盜等罪嫌送辦。

警方調查，劉男（50歲）、廖男（70歲）今年3月多開始，涉嫌在苗栗地區收受山老鼠盜採的林木，包括紅檜、台灣扁柏、牛樟木、肖楠木，再客製加工雕刻成聚寶盆、彌勒佛等成品，高價售出謀利。

警方經數月蒐證，發現兩嫌警覺性高，會不定時更換存放贓木位置，地點皆在郊區，附近有林木圍繞，非常隱密，一般人很難察覺。

警方掌握兩嫌設置的6處倉庫，分別在桃園市、新竹縣、苗栗縣，上月29日見時機成熟，出動50警力兵分多路出擊，逮回兩嫌並查扣紅檜、牛樟木、肖楠木及成品聚寶盆，總材積重量約2公噸，初估價值約40萬。

警方說，查扣的贓木大部分未加工，價值才較低；兩嫌並未作帳，無法估計其之前不法所得，將持續查緝上游山老鼠到案，詢後依森林法、竊盜等罪嫌將兩嫌送辦。

保七總隊日前兵分多路出擊，將劉嫌、廖嫌逮回並查扣2公噸贓木及成品。記者蔡翼謙／翻攝
保七總隊日前兵分多路出擊，將劉嫌、廖嫌逮回並查扣2公噸贓木及成品。記者蔡翼謙／翻攝
保七總隊發現劉嫌、廖嫌共設有6處存放贓木的倉庫，日前兵分多路出擊，查扣2公噸贓木及成品。記者蔡翼謙／翻攝
保七總隊發現劉嫌、廖嫌共設有6處存放贓木的倉庫，日前兵分多路出擊，查扣2公噸贓木及成品。記者蔡翼謙／翻攝
保七總隊日前兵分多路出擊，將劉嫌、廖嫌逮回並查扣2公噸贓木及成品。記者蔡翼謙／翻攝
保七總隊日前兵分多路出擊，將劉嫌、廖嫌逮回並查扣2公噸贓木及成品。記者蔡翼謙／翻攝

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