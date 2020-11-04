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七旬婦騎機車疑似昏迷 連人帶車衝進農田一度命危
桃園市邱姓婦人疑似身體不適，今天早上騎機車經大原路時，突然連人帶車衝進一旁收割後的稻田中。民眾見狀立刻報警，但警消到場時邱已經失去生命跡象，緊急送醫搶救恢復呼吸心跳，家人也已經獲報趕赴醫院，案發過程警方釐清中。
桃園分局指出，邱婦（73歲）今天早上8點半騎機車經過大原路22巷，疑似陷入昏迷導致車輛失控，直接往路旁的農年衝過去，人、車翻落田裡失去生命跡象。
由於附近鄰近建德國小，消防經線上和報案民眾指導實施CPR，也通知校方護士攜帶AED到場協助，轄區分隊分隊到場後也將邱婦以頸圈、長背板固定，持續施以CPR、AED搶救，所幸邱在早上8點50分恢復呼吸心跳，目前已送醫治療中。
據了解，邱婦今天早上和鄰居聊天時並沒有異狀，當時正要騎機車回家，路途中疑似身體不適，才會失去意識衝入田中，目前家人已到醫院照顧。
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