新莊塔寮坑抽水站河道驚見婦人漂浮 緊急撈起送醫
新北市新莊區環漢路二段的塔寮坑2號抽水站外河道，今天上午10時許發現1名年約七旬老婦，面部朝天漂浮在水面上，消防隊獲報趕抵打撈，婦人已無生命跡象，連忙送往衛生福利部台北醫院急救。
當時是抽水站的員工，發現老婦卡在重新堤外道便橋下方涵洞，立刻報案，消防隊員用長背板固定，再用器材車吊掛上岸，可是已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，至於婦人的身分及落水原因，仍待警方進一步調查釐清。
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