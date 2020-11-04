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影／淡水機車連環追撞堆疊 無良砂石車逃逸將吊扣駕照
關渡橋頭附近的新北市淡水區民權、自強路口，今天清晨7時43分發生3輛機車連環追撞波及1輛汽車，造成4人輕微擦撞傷。警方趕抵發現滿地碎石塊，調閱監視器發現原來是因為稍早之前，有一輛砂石車掉落石塊逕自逃離才會釀成車禍，將依法開罰並吊扣駕照。
警方當時接獲民眾報案指稱：「有好多輛機車撞成一團！」連忙派員趕往查看，初步調查發現，當時是交通尖峰時段，路上車輛很多，機車幾乎都是整群整群向前併行。
最初先是37歲許姓騎士突然看見滿地碎石塊，因左右沒有空間可以閃躲，只好緊急煞車，後方33歲梁姓騎士、以及另1輛由18歲樊姓男子搭載女性友人的機車連續追撞，3輛機車連環追撞倒地，彈撞到由35歲鄭姓女子駕駛路過的小轎車。
由於事故地點在雙北市交界處，台北市消防局亦派遣救護車趕抵，但因4名機車騎士與乘客都只是輕微擦挫傷婉拒就醫。淡水警方調閱監視器發現，事故肇因於稍早之前，有1輛曳引砂石車在禁止左轉的民權、自強路口違規迴轉，掉落大大小小石塊，逕自逃離現場。
當時掉落石塊，路上有許多汽機車駕駛目擊，但似乎都只是紛紛閃避駛離，而來不及閃避的機車，便撞成一團。警方事後將通知砂石車駕駛到案說明，違規迴轉依違反道路交通管理處罰條例第49條開罰600元以上1800元以下罰鍰；載運貨物滲漏、飛散，按違反道路交通管理處罰條例第30條，開罰3千元以上9千元以下罰鍰，且因致人受傷，必須吊扣駕駛執照1年；恐怕還要賠償３輛機車和１輛轎車的修繕費用。
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