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加強就學安全 彰化博士分局長進大學校園雙語宣導
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，警方對於學校周遭治安協助繃緊神經，彰化警分局強化外籍學生就學安全，分局長婁自強昨天下午親自率團隊前往彰化市建國科技大學舉辦就學安全犯罪預防宣導，邀集約120名印尼籍及越南籍學生參加。
婁自強是目前全縣分局長層級中唯一的博士學歷分局長，他以中英文雙語同步宣導拉近與學生距離，讓學生能充分理解提升自我防衛能力，宣導過程強調上下課的人身安全等自我防衛意識，以及遇到狀況應撥打報案電話110等觀念，以輕鬆活潑的方式與學生互動，建立起學生對於警察的信賴感。
婁自強今天表示，校園就學安全為治安維護重要的一環，除強化聯繫 ，現以學校實際需求及治安現況，每日調派警力加強校園周邊地區巡邏，以有效結合學校及警方的力量，共同落實維護校園安全。
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