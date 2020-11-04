義消下班聞煙味直覺火警 趕上火場救媽媽與二幼童逃生

高雄市高桂義消救助分隊小隊長黃志雄、隊員林世豪，10月27日下班路過高雄市小港區康莊路，聞到濃濃煙味，直覺發生火警，下車果然發覺1棟大樓9樓陽台冒出濃煙，立即衝上樓救人，帶1名媽媽和2名幼童下樓逃生，令住戶感激，消防局長從分隊臉書得悉，留言讚美2位義消「警覺性高又訓練有素」。

10月27日晚間7點30分許，黃志雄、林世豪騎車經過小港區康莊路，他們聞到煙味直覺發生火警，停車四處查看，發現1棟大樓9樓陽台冒出大量濃煙，林世豪緊急打119通報，大樓住戶擔心屋內有人受困，黃志雄和林世豪到大樓管理室，請管理員廣播疏散住戶，立刻上樓用室內消防栓及滅火器滅火。

黃、林2人發現起火戶1名媽媽和2名年僅3歲、5歲的幼兒，趕緊帶出屋外，隨後消防人車抵達火場，迅速布水線撲滅火勢，將2名受驚嚇的小孩送醫，已無大礙。

「高雄市高桂救助分隊」臉書專頁11月1日貼出這項訊息，高雄市消防局長李清秀本人見到訊息，還直接留言，「二位義消同仁警覺性高又訓練有素，真市民之福，辛苦你們了...」讓義消又驚又喜，感謝局長的勉勵及肯定。

林世豪說，當時發現火災沒有多想，只憑著消防本能立即投入救災，一到9樓後就感受到火場熱度及濃煙，要趕著救人。