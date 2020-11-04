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北海岸放飛賽鴿小貨車撞上工程車 車頭全毀司機受困
新北市1名男子今早駕駛載運鴿籠放飛賽鴿的小貨車，行經台2線北海岸石門路段一處彎道時，直接衝撞停在內側車道施工的園藝公司工程車。小貨車車頭嚴重毀損，男子受困駕駛座，消防人員獲報到場將他救下車送醫。車禍發生原因及肇事責任由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點多接獲報案，台2線石門往三芝方向指標23.3公里處發生車禍，有人受困。
消防人員到場發現車禍現場是一輛運送鴿籠的小貨車，衝撞停在內側車道，正在修剪中央分隔島灌木叢的工程車。
因為撞擊力道猛烈，小貨車擋風玻璃破裂，車頭嚴重凹陷，男子受困車內，由消防人員協助脫困。男馬身上有多處擦挫傷，意識清醒，由救護車送醫院。車禍發生時工程車上沒有人，事故原因將由警方調查釐清。
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