出院變出看守所？失智嬤誤會一場 跑到派出所找老伴

台中市八旬黃姓老嬤患有失智症，前晚跑進派出所，報案稱老伴要出看守所，所以要搭計程車去找他，因不知要去那個看守所，所以找警方協助，但經過員警詢問，發現老嬤不知自己的身分，根據老嬤提供的老伴姓名，也查無在監在所資料，幸好老嬤還記得住家地址，順利將老嬤送返家後，才知老嬤的老伴是送醫治療要出院，而非要出「看守所」，警方也聯絡老嬤的兒子多加留意，避免發生意外。

台中市第四警分局大墩派出所警員陳志瑜、吳祥豪於前晚6時許，接獲黃姓老嬤（81歲）到派出所報案，黃嬤報稱，有人打電話告訴她丈夫要從看守所回來，她擔心丈夫找不到回家的路，便搭計程車要去接他。

員警詢問老嬤身分，老嬤無法回答，身上也沒攜帶身分證件，但她還記得丈夫名字，員警立即以警政系統查詢老嬤丈夫是否有在監在所資料，恰巧有一名同名同姓的男子，但該身分已過世，當時員警研判，老嬤恐因年齡，記憶有誤。

員警再詢問老嬤地址，幸好老嬤也還記得，警員為了確認老嬤所述是否屬實，還以Google Map搜尋該地址，發現老嬤提供的地址對面有一間自行車行，員警致電該車行向業者確認，確認該地址的確住著一對老夫妻，員警因不放心讓老嬤獨自返家，因此開車送老嬤返回住處。

警方送老嬤返家之後，透過鄰居透露才知道，老嬤的丈夫在大前天搭救護車送醫，老嬤還有一名兒子一起同住，警方再聯絡老嬤的兒子，返家照料。

黃嬤兒子表示，因在外工作，還沒返家，不知父親已送醫治療，母親則是患有失智症，感謝警方及時提供協助，沒讓媽媽發生意外。