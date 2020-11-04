快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子午夜開車左轉巷道 被對向直行車撞個正著2人都受傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓女子今天凌晨0點多，開車沿基金一路往萬里方向行駛，在左轉135巷時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。員警對2人實施酒測後排除酒駕，初步認定張女疑未禮讓直行車，警方將調閱行車記錄器及路口監視器畫面，釐清事故原因。

20多歲張女深夜駕車返家，從基金一路要左轉135巷時，在通過路口時，車尾被陳姓駕駛的轎車撞上，陳車在路口轉了180度，撞上中央分隔島停下。2車都嚴重受損，所幸2人只受擦、挫傷，意識清楚，可自行下車，無大礙。

警方初步調查，張女駕車左轉基金一路135巷時，未注意對向來車並禮讓先行。陳男駕車沿基金一路往基隆方向行駛，未能及時注意車前狀況，造成2車碰撞。2人接受酒測都無酒駕。

基隆市基金一路135巷口今天凌晨發生車禍，張女駕車左轉時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市基金一路135巷口今天凌晨發生車禍，張女駕車左轉時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市基金一路135巷口今天凌晨發生車禍，張女駕車左轉時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市基金一路135巷口今天凌晨發生車禍，張女駕車左轉時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。記者邱瑞杰／翻攝

延伸閱讀

暴力討債押2人 法院裁定：被害的不止澎恰恰一人

南科考古館推「客廳卡」台南市民可帶2人免費參觀

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

高市警掃蕩槍毒 7天查獲15枝長短槍

相關新聞

影／不再姑息！ 黃捷今提告貼文人身攻擊的網友

高雄市議員黃捷今天對一名在臉書貼文辱罵她和同志的女子提告，並強調以後對這樣踩著言論自由、上網做人身攻擊、性霸凌的言論，不...

行車注意！任意跨越「雙白實線」開罰600到900元

道路繪設道路交通標線，包括左（右）轉彎指向標線、分向限制線、雙白實線等，屏東監理站統計，任意跨越雙白實線變化車道行駛等類...

影／退訂隔2月接飯店電話「重複下單」？ 警：詐騙老梗

台中市張姓男子在上月底接獲詐騙電話，歹徒假冒是飯店客服，並向張謊稱，因他訂房有系統出錯，導致「重複下單」，需要到自動櫃員...

北海岸放飛賽鴿小貨車撞上工程車 車頭全毀司機受困

新北市1名男子今早駕駛載運鴿籠放飛賽鴿的小貨車，行經台2線北海岸石門路段一處彎道時，直接衝撞停在內側車道施工的園藝公司工...

半夜摸黑偷小貨車卻撞死女騎士 過失致死肇事逃逸起訴

台中市民蔡姓男子9月3日凌晨，涉嫌以自備鑰匙竊取男子阿銘的自小車，得逞後，駕駛偷來的小貨車行經龍井區臨港路時，闖紅燈撞死...

出院變出看守所？失智嬤誤會一場 跑到派出所找老伴

台中市八旬黃姓老嬤患有失智症，前晚跑進派出所，報案稱老伴要出看守所，所以要搭計程車去找他，因不知要去那個看守所，所以找警...

女子午夜開車左轉巷道 被對向直行車撞個正著2人都受傷

基隆市張姓女子今天凌晨0點多，開車沿基金一路往萬里方向行駛，在左轉135巷時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。員警對2人...

影／把自助兌幣機當提款機 落網竊犯：搬2萬10元幣真重

無人的自助洗車店愈來愈夯，屏東縣東港鎮明德一家自助洗車店自動兌幣機零錢前天凌晨遭人破壞行竊，地上還留有數千元未帶走的硬幣...

前方超速百公里被拍 他放開把手「鼓掌叫好 」下場更慘

彰化縣八卦山139線19~22公里路段從上月21日起 ，速限從50公里降為40公里，沒想到本月1日有名大型重機騎士卻以時...

北市今年1-9月取締危險駕駛4.5萬件 較去年增4.6%

台北市主計處今天公布北市今年1至9月，警察機關取締汽機車危險駕車件數，一共有4.5萬件，較去年同期增加4.6%；另外，A...

影／沙鹿半夜疑偷窺民宅男 原來是外甥找舅舅聊天烏龍

台中市沙鹿區傳出疑有年輕男子，半夜偷開民宅窗偷窺，屋主和女兒查覺衝出屋外，偷窺男逃離，警方昨晚找到這名男子，原來是屋主的...

笑談死亡…顧癱兒21年 她看透100公斤的不甜蜜負荷

體重近百公斤的桃園市男子胡嘉文癱瘓21年，曾禱告「盼上帝早點接我走，這樣媽媽就輕鬆了」，相對瘦弱的66歲母親陳心惠，靠著信仰走過漫漫長照路、也走出絕望谷底，如今已能對兒子開玩笑「誒，你什麼時候才要死？」「你死了我要放鞭炮慶祝」，母子不離不棄珍惜相伴的每一天。

熱門新聞

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

國1林口41A交流道科技執法上路 單一天就取締812件

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

三重工地吊掛鷹架遇強陣風 20層樓墜落砸中工人1死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。