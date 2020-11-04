女子午夜開車左轉巷道 被對向直行車撞個正著2人都受傷

基隆市張姓女子今天凌晨0點多，開車沿基金一路往萬里方向行駛，在左轉135巷時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。員警對2人實施酒測後排除酒駕，初步認定張女疑未禮讓直行車，警方將調閱行車記錄器及路口監視器畫面，釐清事故原因。

20多歲張女深夜駕車返家，從基金一路要左轉135巷時，在通過路口時，車尾被陳姓駕駛的轎車撞上，陳車在路口轉了180度，撞上中央分隔島停下。2車都嚴重受損，所幸2人只受擦、挫傷，意識清楚，可自行下車，無大礙。