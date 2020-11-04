聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子午夜開車左轉巷道 被對向直行車撞個正著2人都受傷
基隆市張姓女子今天凌晨0點多，開車沿基金一路往萬里方向行駛，在左轉135巷時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。員警對2人實施酒測後排除酒駕，初步認定張女疑未禮讓直行車，警方將調閱行車記錄器及路口監視器畫面，釐清事故原因。
20多歲張女深夜駕車返家，從基金一路要左轉135巷時，在通過路口時，車尾被陳姓駕駛的轎車撞上，陳車在路口轉了180度，撞上中央分隔島停下。2車都嚴重受損，所幸2人只受擦、挫傷，意識清楚，可自行下車，無大礙。
警方初步調查，張女駕車左轉基金一路135巷時，未注意對向來車並禮讓先行。陳男駕車沿基金一路往基隆方向行駛，未能及時注意車前狀況，造成2車碰撞。2人接受酒測都無酒駕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言