行車注意！任意跨越「雙白實線」開罰600到900元

道路繪設道路交通標線，包括左（右）轉彎指向標線、分向限制線、雙白實線等，屏東監理站統計，任意跨越雙白實線變化車道行駛等類型違規樣態，是民眾最常以行車紀錄器拍下違規畫面向警方檢舉，屏東縣今年1到9月該類型的違規舉發件數達2萬3783件，違規行為若查證屬實，依法開罰600到900元以下罰鍰。

屏東監理站指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第149條第1項第1款規定，雙白實線在路段中，用以分隔同向車道，並禁止雙邊變換車道，「雙白實線」標線的禁制指示作用。

屏東監理站指出，常看見駕駛人在繪設有雙白實線的路段，任意跨越雙白實線變換車道，或跨越雙白實線超越前車、任意跨越兩車道行駛，此類不遵守道路交通標線指示行駛的違規行為屢見不鮮，影響行車安全，也是民眾最常以行車紀錄器拍下違規畫面，向警方檢舉的違規態樣。

屏東監理站統計，屏東縣類似違規案件舉發件數去年2萬6432件，今年1到9月已經2萬3783件，違規行為若經查證屬實，依法舉發處罰600元以上900元以下罰鍰。