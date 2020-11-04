影／不再姑息！ 黃捷今提告貼文人身攻擊的網友

高雄市議員黃捷今天對一名在臉書貼文辱罵她和同志的女子提告，並強調以後對這樣踩著言論自由、上網做人身攻擊、性霸凌的言論，不再姑息，都可能提告涉妨害名譽。

黃捷說，昨天接到許多網友私訊她，有一名「黃喬妹」在臉書上對於她參加同志大遊行和同志朋友發表了羞辱、人身攻擊的言論，這對很多人不公平，為何同志大遊行要受到這樣的攻擊？這是不應該的事。

她表示，大家對公共事務可以有不同立場，可以討論，但踩到人的底線的人身攻擊，不能姑息，她已去報案，告對方誹謗、妨害名譽，警方也受理並找到那名網友了。

黃捷助理將這名「黃喬妹」罵黃捷的內容截圖下來，其中言論包括「很喜歡互舔鮑魚」、「喜歡捅肛門」等。黃捷說，她後來去了解，那名「黃喬妹」在網路上對她人身攻擊，不是第一次，之前就有多次。