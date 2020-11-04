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影／把自助兌幣機當提款機 落網竊犯：搬2萬10元幣真重
無人的自助洗車店愈來愈夯，屏東縣東港鎮明德一家自助洗車店自動兌幣機零錢前天凌晨遭人破壞行竊，地上還留有數千元未帶走的硬幣，東港派出所調閱現場監視器後鎖定犯嫌，昨天通知洪姓男子到案，他承認和另名友人聯手利用深夜無人時段破壞行竊，警訊時還不經意說出，約2萬元的10元硬幣真得好重。
警方說，前天凌晨3時40分許，李姓男子報案稱他經營的洗車場自動兌幣機遭人破壞行竊，現場還遺留數千元10元硬幣；經查有2名共騎乘機車男子，1人在外把風，1人手持鐵撬撬開自動兌幣機，竊取其內硬幣約2萬元後離去，因有人經過，來不及全部帶走。
員警調閱現場和周邊路口監視器，查出2人所共乘1部重機車犯案後離去，經查是高雄市小港區鳳源路失竊的車輛，員警捨分析比對，鎖定設籍潮州鎮38歲洪姓男子涉嫌重大，昨天通知洪嫌到案，洪坦承涉案，贓款一人分一半，已支付積欠已久的房租；警方訊後依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦，並追緝另名共犯。
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