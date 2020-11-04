前方超速百公里被拍 他放開把手「鼓掌叫好 」下場更慘

彰化縣八卦山139線19~22公里路段從上月21日起 ，速限從50公里降為40公里，沒想到本月1日有名大型重機騎士卻以時速超過100公里「以身試法」，來回3趟，跟在後方的一名機車騎士見他鐵定被罰，放開把手「拍手叫好」，還將行車紀錄器錄得影像po上網，彰化警方索圖索驥，不僅將超速的騎士連罰3張共2萬4000元罰單還吊扣駕照9個月，「幸災樂禍」的騎士更慘，今天被彰化警方傳喚到案，以他危險駕駛開出2萬4000元罰單，還依公共危險罪嫌移送法辦。

臉書社團「重機車友」本月2日 PO 出一段影片，有名騎機車騎士行經 139 線 21K 處時，突然有 1 輛大型重型機車呼嘯而過，由於附近有警方設置的三腳架測速器，他不禁放開機車把手，拍手鼓掌，認為這名騎士時速至少破百，鐵定吃上罰單，並將錄到的過程po上網，引來網友討論。

其實，警方的三腳架測速器已經抓到這輛大型重機的來回3趟超速狀況，在21K處分別在中午12時5分偵測到107公里、下午1時6分測到106公里、下午1時11分測到107公里，超過速限66公里到67公里。由於他來回飆車，應知有員警測速，員警認為不乏有挑戰公權力意味在，決定從嚴究辦。

彰化縣警局交通隊指出，經檢視該影片內容，這輛大型重型機車連續3次超速達40公里以上，已違反道路交通管理處罰條例，並依累進處罰，每次行為8000元並吊扣駕照3個月 ，連開3張罰單，共達2萬4000元，吊扣駕照9個月。