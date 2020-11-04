快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前方超速百公里被拍 他放開把手「鼓掌叫好 」下場更慘

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣八卦山139線19~22公里路段從上月21日起 ，速限從50公里降為40公里，沒想到本月1日有名大型重機騎士卻以時速超過100公里「以身試法」，來回3趟，跟在後方的一名機車騎士見他鐵定被罰，放開把手「拍手叫好」，還將行車紀錄器錄得影像po上網，彰化警方索圖索驥，不僅將超速的騎士連罰3張共2萬4000元罰單還吊扣駕照9個月，「幸災樂禍」的騎士更慘，今天被彰化警方傳喚到案，以他危險駕駛開出2萬4000元罰單，還依公共危險罪嫌移送法辦。

臉書社團「重機車友」本月2日 PO 出一段影片，有名騎機車騎士行經 139 線 21K 處時，突然有 1 輛大型重型機車呼嘯而過，由於附近有警方設置的三腳架測速器，他不禁放開機車把手，拍手鼓掌，認為這名騎士時速至少破百，鐵定吃上罰單，並將錄到的過程po上網，引來網友討論。

其實，警方的三腳架測速器已經抓到這輛大型重機的來回3趟超速狀況，在21K處分別在中午12時5分偵測到107公里、下午1時6分測到106公里、下午1時11分測到107公里，超過速限66公里到67公里。由於他來回飆車，應知有員警測速，員警認為不乏有挑戰公權力意味在，決定從嚴究辦。

彰化縣警局交通隊指出，經檢視該影片內容，這輛大型重型機車連續3次超速達40公里以上，已違反道路交通管理處罰條例，並依累進處罰，每次行為8000元並吊扣駕照3個月 ，連開3張罰單，共達2萬4000元，吊扣駕照9個月。

至於，放開把手「拍手叫好」的機車騎士下場更慘，已構成違反道安條例第43條危險駕駛行為可處6000元到2萬4000元罰款，彰化警分局依監視器找到這名林姓機車騎士，他供稱是因為前方大型重機騎士鐵定因超速會被罰，才放開把手「拍手叫好」，沒想到這樣子自己也有事。警方最後對他開出最高的2萬4000元罰單，今天同時依公共危險罪嫌移送法辦。

林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻拍自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻拍自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」
林姓機車騎士見前方超速的大型重型機車鐵定會被罰，即放開把手「拍手叫好」，沒想到自己也因構成危險駕駛，被開2萬4000元罰單，還被公共危險罪嫌移送法辦。翻攝自臉書社團「重機車友」

延伸閱讀

南投警樹叢照超速 議員批偷拍

三地門、霧台不到一年抓超速1300多件 警方將持續取締

影／員警夜間樹叢照相 南投議員批偷拍影響警察形象

國6內車道時速88公里 龜速車挨罰3000元

相關新聞

影／不再姑息！ 黃捷今提告貼文人身攻擊的網友

高雄市議員黃捷今天對一名在臉書貼文辱罵她和同志的女子提告，並強調以後對這樣踩著言論自由、上網做人身攻擊、性霸凌的言論，不...

行車注意！任意跨越「雙白實線」開罰600到900元

道路繪設道路交通標線，包括左（右）轉彎指向標線、分向限制線、雙白實線等，屏東監理站統計，任意跨越雙白實線變化車道行駛等類...

影／退訂隔2月接飯店電話「重複下單」？ 警：詐騙老梗

台中市張姓男子在上月底接獲詐騙電話，歹徒假冒是飯店客服，並向張謊稱，因他訂房有系統出錯，導致「重複下單」，需要到自動櫃員...

北海岸放飛賽鴿小貨車撞上工程車 車頭全毀司機受困

新北市1名男子今早駕駛載運鴿籠放飛賽鴿的小貨車，行經台2線北海岸石門路段一處彎道時，直接衝撞停在內側車道施工的園藝公司工...

半夜摸黑偷小貨車卻撞死女騎士 過失致死肇事逃逸起訴

台中市民蔡姓男子9月3日凌晨，涉嫌以自備鑰匙竊取男子阿銘的自小車，得逞後，駕駛偷來的小貨車行經龍井區臨港路時，闖紅燈撞死...

出院變出看守所？失智嬤誤會一場 跑到派出所找老伴

台中市八旬黃姓老嬤患有失智症，前晚跑進派出所，報案稱老伴要出看守所，所以要搭計程車去找他，因不知要去那個看守所，所以找警...

女子午夜開車左轉巷道 被對向直行車撞個正著2人都受傷

基隆市張姓女子今天凌晨0點多，開車沿基金一路往萬里方向行駛，在左轉135巷時與對向陳男駕駛直行的轎車發生碰撞。員警對2人...

影／把自助兌幣機當提款機 落網竊犯：搬2萬10元幣真重

無人的自助洗車店愈來愈夯，屏東縣東港鎮明德一家自助洗車店自動兌幣機零錢前天凌晨遭人破壞行竊，地上還留有數千元未帶走的硬幣...

前方超速百公里被拍 他放開把手「鼓掌叫好 」下場更慘

彰化縣八卦山139線19~22公里路段從上月21日起 ，速限從50公里降為40公里，沒想到本月1日有名大型重機騎士卻以時...

北市今年1-9月取締危險駕駛4.5萬件 較去年增4.6%

台北市主計處今天公布北市今年1至9月，警察機關取締汽機車危險駕車件數，一共有4.5萬件，較去年同期增加4.6%；另外，A...

影／沙鹿半夜疑偷窺民宅男 原來是外甥找舅舅聊天烏龍

台中市沙鹿區傳出疑有年輕男子，半夜偷開民宅窗偷窺，屋主和女兒查覺衝出屋外，偷窺男逃離，警方昨晚找到這名男子，原來是屋主的...

笑談死亡…顧癱兒21年 她看透100公斤的不甜蜜負荷

體重近百公斤的桃園市男子胡嘉文癱瘓21年，曾禱告「盼上帝早點接我走，這樣媽媽就輕鬆了」，相對瘦弱的66歲母親陳心惠，靠著信仰走過漫漫長照路、也走出絕望谷底，如今已能對兒子開玩笑「誒，你什麼時候才要死？」「你死了我要放鞭炮慶祝」，母子不離不棄珍惜相伴的每一天。

熱門新聞

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

國1林口41A交流道科技執法上路 單一天就取締812件

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

三重工地吊掛鷹架遇強陣風 20層樓墜落砸中工人1死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。