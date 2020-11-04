影／退訂隔2月接飯店電話「重複下單」？ 警：詐騙老梗

台中市張姓男子在上月底接獲詐騙電話，歹徒假冒是飯店客服，並向張謊稱，因他訂房有系統出錯，導致「重複下單」，需要到自動櫃員機解除設定，張不疑有他，拿著電話跑到西屯區工業區6路附近的提款機，欲依歹徒指示操作，幸好巡邏警員經過，上前關心，才幫張保住血汗錢。

台中市第六警分局工業區派出所副所長曾培焜、警員陳又瑄在上月26日晚間6時許，在西屯區工業區6路上郵局巡簽，隨即發現張姓男子（28歲）神色慌張，在提款機前徘徊講電話，並操作提款機，立刻上前關心協助。

張姓男子表示， 今年8月他在訂房APP上訂房並線上刷卡付款成功，因故取消訂房且已退定，事隔2個月突然先後接到自稱飯店客服中心、銀行客服人員來電，通知他在網站訂房時，因電腦系統出問題而重複下單10餘次，當天銀行信用卡將會入帳，要他立刻依指示至ATM「輸入代碼」解除設定，以完成退款動作。

警方聽完後，直說是「詐騙老梗」，並向張列舉詐諞實例，提醒張，如果接到來電顯示會有「+」號，後面接「市話號碼」，且電話內一定會聲稱你誤設分期或被連續扣款，要你依指示解除分期或依指示步驟輸入代碼來完成退款等伎倆，就可能是接到詐騙電話。

張姓男子在警方苦口婆心的提醒下，沒有再繼續依詐騙集團指示操作，並表示幸好有熱心的員警即時協助，他才能夠保住辛苦賺來的血汗錢。