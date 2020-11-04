聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市今年1-9月取締危險駕駛4.5萬件 較去年增4.6%
台北市主計處今天公布北市今年1至9月，警察機關取締汽機車危險駕車件數，一共有4.5萬件，較去年同期增加4.6%；另外，A1類道路交通事故計44件，死傷人數分別為44人及11人，則均較去年同期減少。
若進一步分析肇事原因，以駕駛人未注意車前狀況計8件最多占18.2%；駕駛人違反號誌管制計7件占15.9%次之，駕駛人搶越行人穿越道及行人過失各5件占11.4%，同列第3。
主計處表示，北市府落實執行「防制危險駕車」等各項交通安全專案工作，依警察局統計，今年1至9月，北市警察機關取締汽機車危險駕車計4.5萬件，較上年同期增加1951件；同期取締重大交通違規攔停及逕舉一共有23.3萬件，則較去年同期減1.2萬件，減幅4.8%。至於加強交通重點執法及執行改善機車行車秩序，則分別取締88.2萬件及45.5萬件。
主計處也公布，今年1月至9月北市發生造成人員當場或24小時內死亡的A1類道路交通事故，一共有44件，死傷人數為44人及11人，分別較上年同期減少21件減幅32.3%、29人減幅72.5%。肇事原因前三類，以駕駛人未注意車前狀況計8件最多；其次為駕駛人違反號誌管制7件；駕駛人搶越行人穿越道及行人過失各5件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言