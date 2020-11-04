北市今年1-9月取締危險駕駛4.5萬件 較去年增4.6%

台北市主計處今天公布北市今年1至9月，警察機關取締汽機車危險駕車件數，一共有4.5萬件，較去年同期增加4.6%；另外，A1類道路交通事故計44件，死傷人數分別為44人及11人，則均較去年同期減少。

若進一步分析肇事原因，以駕駛人未注意車前狀況計8件最多占18.2%；駕駛人違反號誌管制計7件占15.9%次之，駕駛人搶越行人穿越道及行人過失各5件占11.4%，同列第3。

主計處表示，北市府落實執行「防制危險駕車」等各項交通安全專案工作，依警察局統計，今年1至9月，北市警察機關取締汽機車危險駕車計4.5萬件，較上年同期增加1951件；同期取締重大交通違規攔停及逕舉一共有23.3萬件，則較去年同期減1.2萬件，減幅4.8%。至於加強交通重點執法及執行改善機車行車秩序，則分別取締88.2萬件及45.5萬件。