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影／沙鹿半夜疑偷窺民宅男 原來是外甥找舅舅聊天烏龍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區傳出疑有年輕男子，半夜偷開民宅窗偷窺，屋主和女兒查覺衝出屋外，偷窺男逃離，警方昨晚找到這名男子，原來是屋主的外甥，要找屋主聊天，在屋外探頭探腦，被自己舅舅追的烏龍案。

台中市沙鹿區住宅傳出有男子偷窺案，清水警分局沙鹿所網路巡邏時，發現民眾在地方社團臉書po文和影片，主動聯繫偵辦並積極調閱路口監視器，掌握可疑男子後，昨晚在沙鹿區東晉一街查獲30歲聶姓男子到案說明，釐清案情。

聶男說，屋主是他舅舅，11月1日凌晨4點，他吃完宵夜想找舅舅聊天，因舅舅家裡有養狗，太晚怕狗叫吵到鄰居，才想走屋旁空地繞到後門進去，他看到屋內有餘光，才想從窗戶看看屋內是否有人可以開門，結果發現没人後，想轉身離開。

没想到，屋內有人大聲喊叫，並衝出門口，他嚇到，以為舅舅生氣了跑離開。

事後，他看到新聞才跟舅舅說，當晚男子是他，不是偷窺男，男子向警方一再表示僅僅純粹找舅舅聊天。

楊姓屋主表示，聶姓外甥知道他平時會在家上網，很晚才睡覺，所以偶爾會在毫無聯繫的情況下，凌晨2-3點找他聊天，楊男表示，當天因為女兒發現有人在屋外並大叫，他才趕緊衝出門口準備查看，結果該男子即跑步離開，當時天色昏暗，男子又穿帽T，未能即時認出其外甥，事後看監視器，畫素不高，無法正確辨識男子面貌，事後他女兒才將影片上傳臉書提醒民眾注意。

台中市清水警分局表示，此案是單純烏龍案件，非為偷窺男子出没，請民眾安心，由於沙鹿區出租公寓眾多，警方對民眾及學生租賃處所實施「治安風水師」施以安全檢測、並對治安熱點及校園周遭增加巡邏密度及提升見警率、將持續於轄區及校園週邊昏暗路段協調增加燈光照明及監視等設備，以維護民眾安全。

台中市沙鹿區傳出疑似民宅偷窺案，警方查出是烏龍。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區傳出疑似民宅偷窺案，警方查出是烏龍。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區傳出疑似民宅偷窺案，警方查出是烏龍。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區傳出疑似民宅偷窺案，警方查出是烏龍。記者游振昇/翻攝

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