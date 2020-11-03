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假姪子喊「叔叔」誆急需周轉金18萬 6旬男回撥手機驚覺上當

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市觀音區60歲詹姓男子昨天下午突然接到陌生手機來電，假冒他侄子誆稱「急需周轉金18萬」，詹男信以為真前往郵局匯出18萬元，大園警方今天表示，詹男匯款後撥假侄子手機未通，再撥侄子手機告知，驚覺被騙報案，警方緊急通報郵局及時攔下匯款，詹男獲知積蓄保住才放下擔心。

警方表示，詹姓男子突然接到陌生手機來電，假冒詹男姪子誆稱「自己換了手機門號」，並向詹男噓寒問暖，詹男誤聽聲音像侄子信以為真，假姪子見詹男卸下心防，以生意急需資金周轉，請詹男匯款18萬元，詹男不疑有他到郵局臨櫃匯款。

詹男匯款後，回撥假姪子手機告知錢已匯出，陰錯陽差對方無人接聽，因此再轉撥給姪子告知，未料他侄子說並未請詹男匯款，詹男才驚覺遇到詐騙集團，情急報警，警員緊急聯繫郵局，幸好匯款尚未匯入詐騙集團帳戶，立即攔下回存，保住詹男積蓄，詹男含淚感謝。

桃園市觀音詹姓男子（中）誤信詐騙集團為侄子，險被騙18萬元，警方及時通報郵局攔下，幸運保住詹男積蓄。圖／警方提供
桃園市觀音詹姓男子（中）誤信詐騙集團為侄子，險被騙18萬元，警方及時通報郵局攔下，幸運保住詹男積蓄。圖／警方提供
桃園市觀音詹姓男子（中）誤信詐騙集團為侄子，險被騙18萬元，警方及時通報郵局攔下，幸運保住詹男積蓄。圖／警方提供
桃園市觀音詹姓男子（中）誤信詐騙集團為侄子，險被騙18萬元，警方及時通報郵局攔下，幸運保住詹男積蓄。圖／警方提供

郵局 詐騙集團

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