假姪子喊「叔叔」誆急需周轉金18萬 6旬男回撥手機驚覺上當

桃園市觀音區60歲詹姓男子昨天下午突然接到陌生手機來電，假冒他侄子誆稱「急需周轉金18萬」，詹男信以為真前往郵局匯出18萬元，大園警方今天表示，詹男匯款後撥假侄子手機未通，再撥侄子手機告知，驚覺被騙報案，警方緊急通報郵局及時攔下匯款，詹男獲知積蓄保住才放下擔心。

警方表示，詹姓男子突然接到陌生手機來電，假冒詹男姪子誆稱「自己換了手機門號」，並向詹男噓寒問暖，詹男誤聽聲音像侄子信以為真，假姪子見詹男卸下心防，以生意急需資金周轉，請詹男匯款18萬元，詹男不疑有他到郵局臨櫃匯款。