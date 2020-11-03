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律師呂秋遠揭警界績效文化 警政署澄清無此事

中央社 / 台北3日電

律師呂秋遠。本報系資料照片
律師呂秋遠。本報系資料照片
律師呂秋遠投書評論警界吃案文化，指警政署以「刑案破獲率」作為「治安紅綠燈」政策目標和警察升遷標準。警政署刑事局今晚澄清「並無此事」，數據是供各縣市檢視轄區治安參考。

呂秋遠投書蘋果新聞網表示，為何某些警察的工作竟變成吃案，原因都出在績效，並指警政署以「刑案破獲率」作為制定「治安紅綠燈」的政策目標和警察升遷標準，許多難破的案件，就非常不討喜。

對此，刑事局晚間發布新聞稿表示，針對投書提到關於「刑案破獲率」相關內容，澄清「並無此事」，且「治安紅綠燈」實為「提昇國家治安維護力專案計畫」的簡稱，目前已經停辦。

關於有自稱台南資深刑警坦言警界吃案文化是不爭事實。刑事局說，其論述恐有誤解，警政署、刑事局不會因破獲率來論定各警察機關的生死，也沒有以破獲率來評比，數據僅提供各縣市檢視轄區治安良窳和刑案發生趨勢，進而提出治安偵防策略參考。

刑事局說，民眾向警察機關報案，警方一定積極處理、全力偵辦，以因應民眾需求，警政署昨天也再次重申嚴禁匿報案件，一經發現將予以嚴懲。

同時，為杜絕員警拒絕、推諉受理報案情形，警政署於「各級警察機關受理刑案逐級報告紀律規定」均訂有處分規定，並在檢視各直轄市、縣（市）警察機關治安工作成效，是以掃黑、肅槍、打詐、緝毒等重點工作為主；至於相關人事升遷，均依照工作表現進行公平公正的考核、依序派補。

警察 呂秋遠

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