台88快速道路高架橋下槽車翻覆 丙烯酸甲酯輕微外洩

高雄市消防局3月下午4點半接獲報案，大寮區台27縣道、台88快速道路高架橋下有槽車翻覆，消防人員並通知環保局，現場經確認為車輛冷卻水滴漏，丙烯酸甲酯輕微外洩，目前還在等待運輸公司進行移槽作業，消防人車於現場進行警戒。車輛翻覆原因還待查。

這輛翻覆的槽車屬於瑞海汽車通運股份有限公司，消防局指出，現場回報無人員受傷，槽車頂部洩壓閥有丙烯酸甲酯輕微洩漏，剛剛消防隊隊長說明洩漏點為槽車車頂人孔，經鎖緊墊片後，目前已止漏。