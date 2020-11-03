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台88快速道路高架橋下槽車翻覆 丙烯酸甲酯輕微外洩
高雄市消防局3月下午4點半接獲報案，大寮區台27縣道、台88快速道路高架橋下有槽車翻覆，消防人員並通知環保局，現場經確認為車輛冷卻水滴漏，丙烯酸甲酯輕微外洩，目前還在等待運輸公司進行移槽作業，消防人車於現場進行警戒。車輛翻覆原因還待查。
這輛翻覆的槽車屬於瑞海汽車通運股份有限公司，消防局指出，現場回報無人員受傷，槽車頂部洩壓閥有丙烯酸甲酯輕微洩漏，剛剛消防隊隊長說明洩漏點為槽車車頂人孔，經鎖緊墊片後，目前已止漏。
高雄市環保局人員趕到現場，傍晚6點測得VOC揮發性有機物數值為1.99ppm，應為背景值。環保局表示，因為槽車仍有輕微洩漏丙烯酸甲酯，所以會依空汙法第32條處罰，最低為10萬元。
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