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里長父子6年涉A里民活動場所租金187萬 貪汙起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區尊賢里里長潘同發父子，遭控詐領里民活動場所租金，高達187萬餘元，涉嫌以住家假冒里民活動場所，向區公所申請每月3萬元租金，實際上，長達近6年里民在違章鐵皮屋舉辦各類活動。士林地檢署偵結，今天依照貪汙治罪條例起訴里長父子2人。

起訴指出，67歲潘同發擔任里長長達17年，與47歲兒子潘仁傑明知里民活動場所須符合消防與建築法規，才能核發租金補助，里長涉嫌利用職務上機會詐欺取財，從2014年起至2019年1月1日，與兒子虛偽約定每月3萬元承租房屋，當作里民活動場所，訂下租任契約並懸掛活動場所看板等。

檢調追查，實際上房屋是里長一家人居住使用，里民活動場所則在尊賢街206巷1號，且是里長妻子起造的違章鐵皮屋，並無償提供使用。

潘涉嫌持租賃契約申請補助，扣除二代健保及所得稅，2014年1月至2015年12月間，每月租金補貼26400，2016年1月至2019年11月間，每月租金補貼26427元，取得補貼後轉交款項給兒子，共計詐取187萬5669元。

潘氏父子坦承犯行，辯稱每月所花費的紅白帖費用，比實際上拿到的租金補助多，補助都是花費里民身上。

檢察官認定里長涉犯利用職務之機會詐欺取財，兒子雖非公務員但是共犯，考量在偵查期間，已自動繳回全數犯罪所得，建請依法減刑，全案依照貪汙治罪條例利用職務詐欺取財罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

詐欺 租金補貼 貪汙

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