聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉縣梅山鄉民宅大火 8旬老翁送醫不治

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳，消防隊將他救出送往大林慈濟醫院搶救，但陳翁吸入過多濃煙，下午兩點宣告不治，消防局仍在調查起火原因。

消防局指出，該處為一樓磚造鐵皮建築物，為三合院形式，中間建物起火，燃燒面積約120平方公尺，陳翁住在起火的建物臥室內，消防人員撲滅火勢入內搜索時，因過於昏暗，用摸得才摸到昏迷的陳翁，當場送醫急救。

警方表示，有居民當時正在起火附近的商店買東西，看見遠方冒出濃濃黑煙，立刻報警，老翁兒子和媳婦當時住在三合院左邊廂房睡午覺，一度入內搶救老翁，但因火勢太大，退出火場，頭髮被燒到捲曲，上衣也被燒出好幾個破洞，媳婦則嚇到在外來回踱步，不知所措。

鄰居表示，老翁和兒子、媳婦同住，兒子原本是雲林某國中校長，在母親中風過世後，退休回到老家照顧老翁，老翁原本在附近賣菜，年紀大了後行動不便多在家中，平時會騎著電動車到廟口泡茶聊天，待人和善，如今發生這種事，鄰居都相當不捨。

陳翁兒子說，家中神明廳線路老舊，疑似是起火主因。消防局指出，起火處付之一炬，原因還有待調查。

嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳。記者莊祖銘／攝影

老翁 媳婦 中風

延伸閱讀

老舊嘉縣肉品市場可望升級 改造成為現代化屠宰拍賣場

嘉縣梅山驚傳火警 九旬老翁受困救出無呼吸心跳

長榮女大生命案引恐慌 嘉縣議員要求改善校園治安死角

竹縣消防局119行動故事車今啟用 從幼兒園起觀念扎根

相關新聞

國道追撞 退休藥師遭夾斷慘死

蘇姓男子昨天上午駕果菜聯結車載副手張姓男子，行經國道三接國道一系統交流道時，疑因打瞌睡未注意前方塞車，猛力追撞準備下交流...

放火尋短跑得快 鄰居老翁卻重傷

台北市萬華區一棟十二層大樓昨天發生火警，警、消緊急疏散、救出六十七人，其中八十歲黃姓老翁一度失去呼吸心跳，送醫還在急救；...

一噸金屬板20樓墜落 砸死工人

新北市三重區中正北路一處大型住宅建築工地，昨天上午進行高空吊掛鷹架作業時鋼索突鬆脫，超過一噸重的金屬踏板從約廿層樓高空墜...

竹縣新豐傳毒殺浪浪 警徵目擊者

新竹縣新豐鄉上月傳疑似毒殺流浪貓、狗事件，新湖警分局除了加強巡邏，近期也在新豐鄉紅毛港、池和宮等5處貓、狗易聚集點設置巡...

笑氣列管 北市查獲首宗網售案

北市環保局昨天首宗破獲網路販售笑氣案，最高將開罰30萬元。另外，北市府研擬訂定特定氣體不當使用防制管理辦法，旅館、娛樂營...

助友人廢棄鐵殼船排水 男子失足跌落船艙待援

吳姓男子今晚到基隆和平島友人的廢棄鐵殼船，協助排除船上積水時，不慎跌落船艙。消防人員獲報出動8人，進入船艙用長背板將他固...

愛犬走失亂闖馬路 汐止警憑網路找到飼主

汐止警分局日前接到民眾報案，有一隻哈士奇犬在馬路來回穿梭，有幾次差點被車撞到，相當危險!經社后派出所警員利用網路至汐止區各寵物社團查詢，發現嚴姓女子po文走失小狗，比對後確認是失蹤哈士奇犬，經通知失主來確領，飼主對於員警的積極協助表示感激及讚賞!

律師呂秋遠揭警界績效文化 警政署澄清無此事

律師呂秋遠投書評論警界吃案文化，指警政署以「刑案破獲率」作為「治安紅綠燈」政策目標和警察升遷標準。警政署刑事局今晚澄清「...

台88快速道路高架橋下槽車翻覆 丙烯酸甲酯輕微外洩

高雄市消防局3月下午4點半接獲報案，大寮區台27縣道、台88快速道路高架橋下有槽車翻覆，消防人員並通知環保局，現場經確認...

影／桃園女移工當密醫 替上百人微整形被逮

越南籍25歲鄭姓女子在桃園市後站從事豐唇、酒窩臉部雕塑微整形醫美手術，吸引不少女移工或新住民配偶上門，移民署桃園市專勤隊...

台鐵苗栗三義間「塑膠袋卡電車線」 雙向列車延誤

台鐵App顯示，苗栗=三義間發生外務入侵事件，受苗栗=三義間塑膠袋卡在電車線上影響，自16:27分起苗栗站至三義站各次南...

影／嘉縣梅山鄉民宅大火 8旬老翁送醫不治

嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳，消防隊將他救出送往大林...

熱門新聞

慘烈！國3南下寶山交流道5車連環撞 1女遭大車前後夾亡

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

梁嫌父母道歉：若能速審速判以命償命，是最好的交代！

台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

影／綠島民宿被搞一塌糊塗 網紅「罔腰」遭起底挨轟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。