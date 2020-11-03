影／嘉縣梅山鄉民宅大火 8旬老翁送醫不治

汐止警分局日前接到民眾報案，有一隻哈士奇犬在馬路來回穿梭，有幾次差點被車撞到，相當危險!經社后派出所警員利用網路至汐止區各寵物社團查詢，發現嚴姓女子po文走失小狗，比對後確認是失蹤哈士奇犬，經通知失主來確領，飼主對於員警的積極協助表示感激及讚賞!

2020-11-03 19:03