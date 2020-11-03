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影／嘉縣梅山鄉民宅大火 8旬老翁送醫不治
嘉義縣梅山鄉梅北村山美庄一處民宅今天下午1點半傳出火警，88歲陳姓老翁受困屋內臥室，失去呼吸心跳，消防隊將他救出送往大林慈濟醫院搶救，但陳翁吸入過多濃煙，下午兩點宣告不治，消防局仍在調查起火原因。
消防局指出，該處為一樓磚造鐵皮建築物，為三合院形式，中間建物起火，燃燒面積約120平方公尺，陳翁住在起火的建物臥室內，消防人員撲滅火勢入內搜索時，因過於昏暗，用摸得才摸到昏迷的陳翁，當場送醫急救。
警方表示，有居民當時正在起火附近的商店買東西，看見遠方冒出濃濃黑煙，立刻報警，老翁兒子和媳婦當時住在三合院左邊廂房睡午覺，一度入內搶救老翁，但因火勢太大，退出火場，頭髮被燒到捲曲，上衣也被燒出好幾個破洞，媳婦則嚇到在外來回踱步，不知所措。
鄰居表示，老翁和兒子、媳婦同住，兒子原本是雲林某國中校長，在母親中風過世後，退休回到老家照顧老翁，老翁原本在附近賣菜，年紀大了後行動不便多在家中，平時會騎著電動車到廟口泡茶聊天，待人和善，如今發生這種事，鄰居都相當不捨。
陳翁兒子說，家中神明廳線路老舊，疑似是起火主因。消防局指出，起火處付之一炬，原因還有待調查。
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