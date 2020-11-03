騎在台二線機車「刁車」 婦獲救援：警察救星

基隆市徐姓婦人日前騎機車到北海岸的廟宇參拜，返回時機車在台二線濱海公路石門段熄火，怎麼踩都沒用，她束手無策，不知如何是好，牽著車走一步算一步，剛好遇到石門分駐所員警巡邏發現，幫忙聯絡機車來幫她換上新電池，徐婦感動，直說「警察真的是救星」。

警方說，年約50多歲徐婦住基隆，上月31日前往北海岸廟宇參拜，下午3點多結束參拜後，騎乘的機車在台二線故障熄火，附近無修車廠位處偏僻，她看著一輛輛汽車駛急駛而過，卻只能在冷風中的大馬路上緩緩牽著車行走，十分吃力，也束手無策。

金山警分局石門分駐所員警李宗翰、王崴剛好巡邏經過看到，停車詢問機車狀況後，李婦說機車壞了，附近又沒有機車行，她從基隆來，在石門人生地不熟，不知怎麼辦。

員警請徐婦不要慌張，立即幫助他聯絡附近機車行協助修繕，機車行表示可以到場檢修，10多分鐘後，機車行員工開了一輛小貨車到場，發現是電池沒電，當場換了1顆新電池，馬上就發動了。

徐婦表示，「好加有警察」，還開心地跟警方要求合照，稱讚金山警察真棒。