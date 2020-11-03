越南女移工涉當密醫 幫上百人微整型遭逮送辦

越南籍25歲鄭姓女移工在桃園成立工作室當密醫，2年來替上百人微整型，獲利約300萬元；移民署桃園市專勤隊1日搜查後，將鄭女依違反醫師法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市專勤隊表示，今年8月接獲民眾檢舉，一名25歲越南籍鄭姓女子以移工身分來台後，一邊在新竹某工廠當女工，一邊在桃園當起整型密醫。

桃園專勤隊調查，鄭女2014年來台工作，2018年間在桃園火車站附近成立工作室開始微整型副業，項目包括豐唇、割雙眼皮、除痣、施打玻尿酸、肉毒桿菌等醫美微整型手術，手術過程甚至在臉書（Facebook）開直播，藉此吸引客人。

由於鄭女宣傳得宜，不少人誤以為她是真的醫師，加上她收費低廉，除了外籍移工外，也有國人預約接受鄭女手術；開業近2年來約有300至400人到她的工作室做過微整型手術，2年來初估獲利約新台幣300萬元。

案經桃園市專勤隊報請桃園地檢署指揮偵辦，1日會同桃園市衛生局等單位至鄭女工作室搜索，當場查獲鄭女正在替另名越南籍勞工進行臉部麻醉行為。

衛生局稽查員也在鄭女工作室及住家查獲手術切刀、針具、電燒筆、肉毒桿菌菌液、玻尿酸藥劑、麻醉藥物等醫療用具和藥劑，工作室內的垃圾桶內也發現血液殘留棉片。

鄭女坦承有執行醫療美容工作，但辯稱是因為曾在越南的美容室工作，替客人進行過微整型美容，並不知道在台灣需要醫師執照才能執業，並拒絕提供醫美服務清冊及帳本；其餘涉案資料、醫療器具、非法進口藥品、不當所得現金、相關醫療紀錄等則被查扣。

桃園市衛生局長王文彥表示，根據醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

由於鄭女未具醫師資格，私自於美容工作室為民眾進行醫療業務行為，已違反醫師法第28條規定，全案訊後依違反醫師法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。