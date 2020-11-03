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無照男飆賓士失控撞路樹 毀損動物防護網須賠償

中央社 / 苗栗縣3日電

19歲賴姓男子無照駕駛，今天下午開著老闆的賓士車行經苗栗縣苗29線後龍段，連撞多棵路樹後沿護欄滑行約30公尺側翻，男子及乘客無大礙，但車輛、路樹及動物防護網嚴重損毀。

這起事故發生在下午1時30分許，一輛白色賓士車由苗栗往後龍方向行駛苗29線，行經約2.5公里路段時，突然失控往右偏，連撞2棵路樹後，沿著護欄一路擦撞滑行約30公尺，最後側翻在人行道

苗栗縣消防局獲報派遣救護人車抵達時，車上2人已自行爬出車外，意識清楚送醫，駕駛賴姓男子無明顯外傷，乘客則是腳扭傷，均無生命危險。

警方初步了解，從事土木業的駕駛賴姓男子無酒駕情事，但沒有駕照，肇事賓士車輛車主是他的老闆，男子事發後向警方自稱因車速過快失控釀禍。詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

車禍現場，賓士車頭幾乎全毀、擋風玻璃碎裂，兩側車身及車尾也多處受損，遭攔腰撞斷的路樹橫倒在車道，車輛零件、樹木枝幹散落一地，此外，縣府為避免石虎遭路殺沿護欄架設的友善生態動物防護網，也因猛烈擦撞力道，嚴重損毀；縣府農業處表示，對於路樹、動物防護網等公共設施遭撞受損，將視受損程度、修復金額等向肇事者求償。

路樹 苗栗縣 人行道

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