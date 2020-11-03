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騎車與汽車擦撞 東華女大生骨折送醫
花蓮壽豐大學路在今天中午12時左右發生一起交通事故，一名28歲彭姓男子駕車沿大學路東往西方向行駛，與同向騎乘機車的21歲羅姓女子發生擦撞，導致彭男身體擦挫傷，羅女骨折送醫救治。羅女是東華大學大四學生，校方校安人員在慈濟醫院照護並聯繫家屬，詳細肇事原因待警方調查。
根據車禍現場照片，白色汽車撞倒路樹，樹幹斷裂，機車則倒在一旁；不但小客車車頭凹陷、車牌掉落，機車更是幾乎被撞成爛鐵，女大生購買的衛生紙散落一地。
據了解，羅女下課後到附近超市採買生活用品，騎車回租屋處時，與汽車發生擦撞，導致汽車車頭推撞機車，羅女被夾在車頭跟樹之間，全身多處骨折，駕駛也有多處擦傷，目前2人皆無生命危險。
東華大學校長趙涵㨗說，校安人員及諮商與臨床心理學系系主任都在醫院陪學生，初步得知，其腦部有受傷、四肢骨折，由於她被大樹幹壓住，判斷可能有內傷，已與家屬取得聯繫。
警方表示，經酒測彭男酒測值為0，身體擦挫傷，羅女有骨折現象送醫救治，酒測待驗，事故的詳細肇事原因正在調查當中。
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