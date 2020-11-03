聽新聞
test
0:00 / 0:00
備妥75萬欲匯款助網友 家人攔不住警員到家一起勸
基隆市信義區江姓女子認識的網友，自稱在外國從軍， 受傷急需治療費用，江女準備分批匯出75萬元，家人勸阻不成求助警方。員警到家中分析可能被詐騙，才打消念頭，保住積蓄。
基隆市警二分局今天表示，信義派出所1日近午接到民眾求助電話，由警員黃浩倫前往月眉路江女住處協助。江女家人向黃表示，江女近期透過LINE群組認識自稱在外國從軍的男子，對方表示受傷，急需治療費用，江女相當關心對方處境，1日早上備妥75萬元，打算分批匯給對方救急。
家屬說，一再勸阻江女別匯錢到國外，未被接受，擔心她的存款被騙走，因此報警協助。黃員到場後，舉出例證給江女聽，解釋這名網友自稱從軍受傷，是常用詐騙手法，提醒千萬不要一時感情用事，造成財產損失。江女冷靜下來後，警覺有可能遇上詐騙集團成員，表示不會匯款，令家屬十分感激。
警二分局呼表示網路交友往往是詐騙集團利用的媒介，民眾應提高警覺。警方除了加強轄區居民反詐騙宣導，更需要民眾親屬及金融機構、超商員工，關心欲提領、匯出龐大金額民眾，避免詐騙案件重複發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言