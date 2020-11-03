備妥75萬欲匯款助網友 家人攔不住警員到家一起勸

基隆市信義區江姓女子認識的網友，自稱在外國從軍， 受傷急需治療費用，江女準備分批匯出75萬元，家人勸阻不成求助警方。員警到家中分析可能被詐騙，才打消念頭，保住積蓄。

基隆市警二分局今天表示，信義派出所1日近午接到民眾求助電話，由警員黃浩倫前往月眉路江女住處協助。江女家人向黃表示，江女近期透過LINE群組認識自稱在外國從軍的男子，對方表示受傷，急需治療費用，江女相當關心對方處境，1日早上備妥75萬元，打算分批匯給對方救急。

家屬說，一再勸阻江女別匯錢到國外，未被接受，擔心她的存款被騙走，因此報警協助。黃員到場後，舉出例證給江女聽，解釋這名網友自稱從軍受傷，是常用詐騙手法，提醒千萬不要一時感情用事，造成財產損失。江女冷靜下來後，警覺有可能遇上詐騙集團成員，表示不會匯款，令家屬十分感激。