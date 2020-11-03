38歲北巿警員猝死新北家中 派出所：他熱心為民服務

台北市中山分局建國派出所王姓員警，今遭家人發現猝死家中，全案初步排除外力介入，已報請司法相驗，中山分局目前在場協助家屬處理後事。

38歲一線三星王姓員警，原在松山分局交通分隊服務，約1年多前調往中山分局建國派出所，平時勤務正常、表現優異，且熱心為民服務。

王員警未婚，獨居在新莊自宅，母親就住在附近。今天上午9點，王員警原本要到派出所執勤，但遲遲未見到人影，派出所聯繫王的母親，王母與新莊警方至家中找人。

不料，王母進入兒子家中，驚見王員警倒臥客廳一角落，身穿著輕便休閒服，明顯死亡，全案經新莊分局拉起封鎖線、鑑識小組到場，初步排除他殺。

王姓員警體重超過1百公斤，身形壯碩，平時身體狀況均正常，如今疑似因個人因素猝死，目前建國派出所及分局督察組同仁，在場協助家屬處理後事，全案尚待檢察官相驗釐清死因。