桃園市大溪住宅火警迅速撲滅 行動不便男子葬身火窟

桃園市大溪區員林路一處4層樓民宅今天近11點發生火警，雖然消防隊員約10分鐘就撲滅火勢，但1樓行動不便的53歲江姓男子疑來不及逃生，葬身火窟，警方和消防局火調科將進一步追查火警原因。

大溪警分局三元派出所接獲火警報案，後立即到現場警戒與管制，消防局第四大隊大溪消防分隊也及時到場救災，火勢撲滅後在1樓發現江姓男子不幸死亡，身上有燒焦痕跡。