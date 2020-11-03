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國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道3號南下99公里寶山交流道處，今天上午8時許發生重大死亡車禍，1名56歲葉姓女子駕駛三菱銀色箱型車，突然遭到後方聯結車猛烈追撞，隨後撞上前方大貨車卡入車底，兩面夾擊當場導致葉女所駕車輛嚴重扭曲。警消獲報到場救援，但她被救出時已經上下半身分離，當場身亡。

據了解，葉姓女子（56歲）上午8時45分行經南下過寶山休息站後，隨靠向外側車道行駛，前方是1輛藍色小貨車，而後方則是蘇姓男子（24歲）駕駛聯結車，但蘇男疑似精神不濟，當場衝撞前方葉女駕駛的三菱Space gear廂型車，導致廂型車再猛然追撞藍色得利卡小貨車。

葉女的Space gear當場遭前後車夾擊嚴重潰縮，聯結車甚至硬生生將整輛廂型車撞入得利卡的底盤，再整輛聯結車壓在廂型車上。廂型車承受四面八方撞擊導致車體嚴重扭曲變形，目擊者表示當下根本不知道有輛車已經壓成夾心餅，「以為只是塊破布」。

而蘇男駕駛的聯結車因車速過快、煞車不及，衝撞完葉女的廂型車及藍色小貨車後，又再波及中線車道的轎車及另輛半聯結車，葉女當場被車體夾困攔腰截斷，救出時已明顯死亡，藍色小貨車上2人及肇事駕駛也分別受輕重傷送往新竹馬偕急救。

國道警方事發後封閉中、外線車道，並派遣多輛吊車支援排除事故現場，一度造成國道3號南下新竹路段回堵10公里，直至中午12點才恢復中線車道通行；警方僅表示，經酒測無人酒駕，但呼籲大車駕駛行駛高速公路時應注意行車安全，勿疲勞駕駛或使用手持裝置，也應保持行車距離。

國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號寶山交流道聯結車追撞多車，1女駕駛遭變形車體夾困慘死。記者巫鴻瑋／翻攝

車道 國道 新竹

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