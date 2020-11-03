新湖警分局為流浪貓犬設巡邏箱 避免毒殺事件再發生
新竹縣新豐鄉上個月驚傳疑似毒殺流浪貓、狗事件，新竹縣新湖警分局近期在新豐鄉紅毛港、池和宮等5處貓、狗易聚集點，設置巡邏箱，將不定時加強該區域巡邏及盤查可疑人、車，也呼籲民眾如有目擊可疑人士，請立即撥打110報案。
新豐鄉海岸防風林日前被發現有10多隻流浪犬貓遺體，疑遭人下毒死亡，引起民眾關注。
為了保避免毒殺事件再次發生，新湖警分局在紅毛港、池和宮、觀海大道等貓、狗易聚集處所設置5處巡邏箱，新豐分駐所長徐鼎鈞更設立自製告示牌，邀請全民一同監督，希望民眾踴躍提供相關線索，將下毒者揪出，並達到防治再犯效果。
告示牌除「徵求目擊者」外，也提醒民眾，使用藥毒殺動物，導致複數以上動物死亡情節重大者，可被依動保法處1年以上5年以下的有期徒刑，並併科50萬到500萬不等的罰金，呼籲愛護動物人人有責，切勿任意毒殺動物。
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