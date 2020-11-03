影／全新119指揮中心啟用 雲林消防科技感UP！

雲林縣消防局整合「智慧派遣、科技救災」，斥資2百萬整建119指揮中心空間及設備，全新場域今天啟用。「花最少的錢，做最好的規畫」縣長張麗善表示，雲林縣119話務量有逐年增加趨勢，顯現民眾對消防服務需求與日俱增，如今最新且精準的設備到位，不僅有利消防人員救災，民眾生命財產安全也更有保障。

據消防局統計，199話務量自前年約8萬通攀升至去年約9萬通，消防局長林文山說，考量需求量增加，縣府編列經費整建指揮中心，經費拮据之下幸再獲雲林縣消防工程器材商業同業公會，捐贈8台65吋4K畫質顯示器建置電視牆，另外僑祥科技股份有限公司捐贈16台無線電發話整合裝置，終將所有設備提升為數位化。

縣長張麗善今與雲林縣議員李建昇、林岳璋及斗六市長林聖爵等人共同為指揮中心剪綵。張麗善表示，舊有的空間配置及設備漸不符現今需求，為強化受理消防品質及派遣效能，縣府去年規畫改建。

「最新的設備攏底加！」張麗善說，花費逾百萬開發設計維護的119報案APP，今起民眾可免費下載，遇緊急事件可以語音及簡訊報案，利用現場定位、照片及影片傳送功能，更能讓119執勤人員迅速掌握報案者位置，大幅縮短報案時間，爭取黃金救援時效。

張麗善說，除優化執勤官員空間，119受理席位也自原先7席擴充至16席；電視資訊牆功能更是強大，能同步監看警察局重要路口監視器、水利處202點位淹水感測器、水庫水位、四分割新聞影像，及各分隊據點車庫畫面監看。

而令人為之一亮的是創全國之首，在消防主力車上裝設現場影像傳輸系統，使救災影像可直接回傳至指揮中心，提供指揮官決斷，加上目前在三大隊各有6台空拍機，透過科技拍下的「上帝視角」，可監看火場、山域、水域等現場即時畫面，助救災人員判別現場火煙及濃度，評估是否增派人手，其生命安全也更有保障。