高市警掃蕩槍毒 7天查獲15枝長短槍

高雄市警局掃蕩槍、毒，今天公布7天查獲15枝槍。記者林保光／攝影

高雄市警察局因槍擊案發生數曾名列六都第二，市警局規畫掃蕩槍、毒專案，今天公布近1周成果，共逮捕10名涉槍砲案嫌疑人，搜出各式槍枝15枝，也破獲毒品案153件，逮捕184人。

今年10月中旬，台南市議員提警政署公布今年1月到8月六都槍擊案發生數，依次是台南14件、高雄13件、新北12件、台北、台中、桃園7件，質詢台南市警察局長詹永茂，指台南槍擊案居全國第一，認為治安亮紅燈，要台南市警局拿出魄力改善。

後來高雄市議員也依據統計數字，質詢高雄市警察局長劉柏良，槍擊案發生數在六都雖不是第一，但發生數名列第二也難看，而且，10月16日在高雄市鳥松區發生槍擊案，21日警方圍捕黃姓男子，黃竟開槍自戕，高雄市警局才自辦專案勤務，10月27日到昨天掃蕩槍、毒。

高雄市警刑警大隊偵一隊根據檢舉，在台南市新營區，查獲顏姓男子在住處備鑽孔機等機械，涉嫌改造手槍及500多發各式子彈，10月27日鑑定出具殺傷力，將全案移送法辦。