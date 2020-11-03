影／醉男遇警失心瘋？趁隙騎走警機車下一秒悲劇發生

台中市第二警分局文正所警員昨天凌晨巡邏時，發現一輛休旅車車違規停在路口，兩警前往調查，施姓男子突然渾身酒氣現身，直說「正在等代駕」，警員擔心發生事故，利用警用機車在施車後方交通疏導，但施不知何故，突然跳上警用機車，欲騎車逃逸，但才騎上機車，就自撞自己休旅車的後照鏡，滑行10公尺後就犁田吃土，警員也丈二金剛，直說「交通違規搞成刑事案件，真有你的」。

台中市第二警分局文正所林姓、謝姓警員昨天凌晨1時許，結束巡邏勤務準備返所，行經中區中華路丶篤行路時，發現一輛休旅車違規停放在行人穿越道上，兩警前往調查，發現駕駛並不在車內，兩警在附近訪查，突然施姓男子（40歲）從路旁店家走出，直說「車子是我的，正在等代駕」。

警方認為施僅有違規停車的行為，因擔心施車影響其他用路人交通，因此先以警用機車在施車後方閃燈警戒，並疏導交通，以利後續告發作業，未料施趁警員正在交通疏導時，直接跳上警用機車，意圖逃逸，但隨即撞上自己休旅車的左側後照鏡，滑行約10多公尺後，就犁田吃土。

兩警看到施的脫序行為也傻眼，趕緊上前逮人，並對施酒測，發現酒精濃度達每公升0.85毫克，警員制伏施的過程中，施還辱罵髒話，警員當時詫異，「單純的交通違規，你可以搞成刑事案件？」

施姓男子被帶回派出所警詢後，承認涉案，全案將依妨害公務、公共危險罪，移送台中地檢署偵辦，警用機車在過程中造成右後照鏡斷裂、車身刮傷，也將依法向施求償。

第二警分局呼籲，酒駕行為害人害己，切莫心存僥倖，警方維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，依法從嚴究辦，以維護市民生命財產安全。