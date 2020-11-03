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國1林口41A交流道科技執法上路 單一天就取締812件
位於桃園龜山、新北林口交界的國道1號林口交流道41A北上匝道入口，上下班尖峰時段車流量大，且部分用路人習慣違規造成堵塞，桃園市交通局在路口設置AI辨識系統，11日2起科技執法上路，警方統計，第一天已取締「不遵守標誌標線」、「闖紅燈」高達812件，呼籲用路人別跟荷包過不去。
交通局指出，文化一路、龜山一路口，因位於林口交流道41A北上匝道入口，常有駕駛人為搶快不依車道指向線及號誌燈號行駛，或是車輛占用路口未保持淨空，嚴重影響交通順暢。因此，今年3月10日已在路口建置科技執法設備，以影像AI辨識系統24小時自動偵測違規。
另外，交通局也文化一路、復興一路口建置科技執法設備，專門偵測「未依標線行駛」及「未保持路口淨空」2項違規。
龜山警分局指出，交通局已於「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」以及「龜山一路往匝道方向」等，一共3處設置科技執法設備，並於11月2日正式啟用展開取締。
警方統計，啟用單日至今已取締812件，其中交通管理處罰條例第48條1項2款不遵守標誌標線（轉彎車佔用直行車道）有807件，包括文化一路往林口274件、往龜山533件，另外53條1項1款（闖紅燈）則有5件。
龜山分局表示，因交流道口車流量大，常有車輛未依標線指示行駛、未保持路口淨空違規，嚴重影響交通順暢，請用路人遵守交通違責，以免收到罰單。
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