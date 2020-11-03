遇害女大學生蜜袋鼯父母要帶回國 全力協助達成願望

遭擄殺的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生在台飼養一隻蜜袋鼯，鍾母希望將蜜袋鼯帶回馬來西亞，台南市農業局表示，已全力協助中，初步了解家屬方面已取得快速檢疫方式，由獸醫師開具健康證明，可以跟著女大學生的父母一起搭飛機返回馬來西亞。

台南市農業局動保處表示，接獲相關訊息以後已經主動協助聯繫防檢局南部防疫分局台南檢疫站，在國內核發相關證明部分應該是沒有問題，而且會快速的協助，讓家屬能夠達成心願播。

原本還需要做的是家屬或是他親友要像馬來西亞在地申請「輸入許可」，女大學生的蜜袋鼯就可以順利地返國。

蜜袋鼯輸出到馬來西亞必須檢赴馬來西亞輸入許可證（馬國出具）及農委會開具輸出同意書兩份文件。

農委會林務局檢疫部分，農業局森保科左協助處理，馬國部分由輸入人申請。農業局原本建議該蜜袋鼯可由動保處暫時代為管理，待相關證明齊全後再以國際貨運輸出。

防檢局台南防檢站指出，農業局有來了解，因為馬來西亞方面規定蜜袋鼯必須有輸入許可，這部分申請人必須先取得馬來西亞的輸入許可證後，然後拿當事人的證件（或代理人拿當事人證件）以及寵物帶到檢疫站，近期完成檢疫程序。

但市府稍後向學校方面了解，家屬於已經由獸醫師開具健康證明，航空公司方面也會有特殊的設備，讓女大學生的父母親可以帶著蜜袋鼯一起回國。